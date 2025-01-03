Сколько Украина планирует выработать ракет и дальнобойных дронов: Шмыгаль рассказал детали

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выработать 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил глава правительства, всего на оборону и безопасность в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Средства налогоплательщиков из госбюджета будут направляться на эти нужды. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен.

По словам Шмыгаля, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Он добавил, что в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долгосрочные контракты с производителями на 3-5 лет.

"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины – выработать не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у отечественного ОПК для нужд украинской армии. К 2025 году ожидают привлечь более 1 млрд долларов.

Ранее директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что сейчас Украина может спокойно производить ракеты с дальностью 1000 – 2000 км, "не ущемляя себя тем, что есть какие-то договоры".