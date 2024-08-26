Сколько Украина потратила на зарплаты военным, питание и закупку техники в 2024 году — Минфин

Украинцев призвали платить налоги.
В течение семи месяцев 2024 года Украина потратила на безопасность и оборону один триллион гривен.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины 26 августа.
По информации Минфина, средства направлены на зарплаты военным, питание, закупку техники и т.д.
"1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета — 161,6 млрд грн", — сообщили в министерстве.
Статьи расходов бюджета на оборону и безопасность
Все деньги на обеспечение военных Украина обеспечивает исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Средства направлены на:
- обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов;
- закупку продуктов питания для Сил обороны;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
"Призываем поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины", — заявили в Минфине.
Украина ожидает помощи от США. В госбюджет поступит почти 3,9 млрд долларов США. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.
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