Сколько Украина потратила на зарплаты военным, питание и закупку техники в 2024 году — Минфин

В течение семи месяцев 2024 года Украина потратила на безопасность и оборону один триллион гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины 26 августа.

По информации Минфина, средства направлены на зарплаты военным, питание, закупку техники и т.д.

"1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета — 161,6 млрд грн", — сообщили в министерстве.

Статьи расходов бюджета на оборону и безопасность

Все деньги на обеспечение военных Украина обеспечивает исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Средства направлены на:

обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов;

закупку продуктов питания для Сил обороны;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

"Призываем поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины", — заявили в Минфине.

Украина ожидает помощи от США. В госбюджет поступит почти 3,9 млрд долларов США. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.

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