Сколько Украина потратит на производство оружия в 2024 году: ответ Шмыгаля

Финансирование в 7 раз больше, чем в прошлом году.

Украина планирует потратить 1,5 млрд долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Прежде всего речь идет о дронах и дальнобойных ракетах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Форуме оборонных индустрий, пишет CNN.

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Увеличение было включено в бюджетный проект правительства в следующем году. Эти планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на российской земле, за пределами линии фронта.

"Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, что давали результаты до полномасштабного вторжения. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии", – отметил Шмигаль.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги Форума оборонных индустрий. По его словам, начался новый этап развития украинской оборонной промышленности.

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