$200 млн ежедневно: эксперт объяснил, сколько еще Украина сможет воевать без помощи партнеров / © pexels.com

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Украина тратит на войну с Россией почти 200 млн долларов ежедневно, поэтому дальнейшая оборона во многом зависит от финансовой поддержки международных партнеров, прежде всего Европы.

Такую информацию озвучил заместитель директора Института стратегических исследований Вячеслав Потапенко в комментарии «Київ24».

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По словам Потапенко, ежедневные расходы на войну составляют около 200 млн долларов. Заметим, что эти цифры не являются официальными.

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По мнению эксперта, украинская экономика и бюджет не могут самостоятельно выдерживать такую финансовую нагрузку в течение длительного времени.

«Ее продолжение является очень сложной задачей при украинском бюджете и налоговых возможностях. А завершение войны как раз зависит от наших партнеров, которые могут давать, или могут не давать деньги», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что международная финансовая помощь остается одним из ключевых факторов, позволяющих Украине продолжать сопротивление российской агрессии.

«И с моей субъективной точки зрения, Европа предстала перед выбором: либо им нужно реально воевать с Россией, либо им нужно заключать мирное соглашение с Россией. Поскольку воевать они пока не хотят, и уже пятый год не хотят, шансы, что они будут воевать, они есть», — рассуждает аналитик.

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В то же время он не исключает, что европейцам придется воевать «уже сейчас», а не через два года, «как они мечтают».

«И фактически финансирование Украины не заменяет необходимость участия Европы в войне на Балтике», — подытожил Вячеслав Потапенко.

Ранее мы писали, что европейская помощь Украине может столкнуться с новыми препятствиями из-за политических перемен во Франции и Германии.

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