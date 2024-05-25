Сколько украинцам придется жить с графиками отключения света: ответ ДТЭК

Восстановление поврежденной генерации в Украине может занять до 10 месяцев.

Энергетики предупреждают, что быстрое восстановление поврежденных объектов генерации электроэнергии в Украине невозможно. В некоторых случаях ремонтные работы могут длиться до 10 месяцев, и только при наличии достаточного количества средств и защиты энергетических объектов силами ПВО.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру нанесли значительный ущерб объектам генерации электроэнергии. В результате ударов в марте, апреле и мае были повреждены до 8 ГВт генерирующих мощностей на ТЭС, ГЭЦ и других объектах.

"Основная причина, почему у нас есть дефицит, это разрушенная или поврежденная генерация. У нас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех", – объяснил Сахарук.

Восстановление поврежденных объектов генерации требует больших усилий и ресурсов. В некоторых случаях ремонтные работы могут длиться до 10 месяцев, и это при наличии достаточного количества средств на закупку нового оборудования и проведения работ. Кроме того, для восстановления генерации необходимо обеспечить надежную защиту энергетических объектов силами противовоздушной обороны.

Сахарук отметил, что уже были случаи, когда отремонтированные объекты подвергались повторным атакам со стороны россиян. Поэтому первоочередной задачей является обеспечение эффективной работы ПВО для сбивания российских ракет, нацеленных на энергетические станции.

К моменту восстановления поврежденной генерации отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы. "Укрэнерго" устанавливает лимиты для компаний, занимающихся распределением электроэнергии по регионам. К примеру, для ДТЭК, работающего в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, выделенных объемов хватает лишь на 80% от потребности.

Напомним, государственная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала важную информацию о ситуации с электроснабжением в Украине на 26 мая. Ограничение потребления электроэнергии не прогнозируется.

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