Большинство украинцев (не менее 87%) поддерживают независимость государства. В то же время, 0,3% граждан считают, что Украине следует объединиться с Россией. Заметим, что в 2013 году таких было 16%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского Международного Института социологии.

Не менее 87% опрошенных граждан поддерживают независимость Украины. В то же время, 0,3% украинцев считают, что государству следует объединиться с Россией. Еще 13% опрошенных не определились со своим ответом на вопросы. В КМИС отметили, что они могли как сомневаться и "приближаться" к лагерю противников независимости, так и сомневаться в формате отношений с РФ, но поддерживать независимость.

"По нашему мнению, как мы отмечали выше, большинство из них на самом деле являются сторонниками независимости и скорее колеблются, какой должна быть конфигурация отношений с Россией (между независимой Украиной и Россией). Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и скорее все, составляет не менее 90-95%", – говорится в публикации КМИС.

Социологи обратили внимание, что в феврале 2013 года (т.е. почти за год до Революции Достоинства) 81% украинцев поддерживали независимость, вместе с тем объединения с Россией хотели 16% граждан.

"Если смотреть дальше, то в 1990-х годах в среднем 64% поддерживали независимость и 32% хотели объединения с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали независимость и 23% хотели объединения с Россией", – добавили в КМИС.

Исследования КМИС проводятся с 2013 по 2024 год. До февраля 2020 года опросы проводились методом личных (face-to-face) интервью, после – методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews). По географии охвата до февраля 2014 года опросы охватывали все территории Украины, после 2014 года не охватывали временно оккупированные территории. Выборка каждого опроса составляет около 1000–2000 респондентов. Статистическая погрешность может составлять от 2,9 до 6%.

К слову, по результатам соцопроса КМИС, в тройку важнейших праздников для украинцев входят Пасха и Рождество Христово, а также День Независимости. Последний праздник важным и любимым назвали 64% опрошенных.

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