Сколько украинцев доверяют Залужному и Буданову – опрос

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос украинцев по поводу доверия главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Об этом сообщила пресс-служба КМИС.

Так, согласно социологии, Валерию Залужному доверяют 94% украинцев, а главе ГУР Кириллу Буданову – 73%.

В то же время, уровень недоверия среди тех, кто их знает, составляет 5% для Залужного, 24% – для Буданова.

Отношение к возможной отставке Залужного

Подавляющее большинство респондентов – 72% – негативно отнеслись к отставке Валерия Залужного. Только 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

"Силы обороны Украины и их командование сохраняют мощную общественную поддержку. Ежедневный героизм защитников и защитниц вне всякого сомнения у почти каждого рядового украинца. Именно поэтому украинцы рассчитывают на слаженное и конструктивное сотрудничество между военным командованием и политическим руководством страны. Раньше мы показывали, что большинство украинцев доверяют президенту, а 59% доверяют одновременно и президенту, и главнокомандующему. Также мы видим откровенно негативное отношение к возможной отставке В. Залужного (в частности, и среди доверяющих президенту). Страна нуждается в искренних объединительных действиях на всех уровнях", – отметил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

Раньше мы писали, каким политикам больше всего доверяют украинцы – результаты опроса.

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