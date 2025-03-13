Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: опрос The Economist

В то же время, 59% опрошенных убеждены, что Украина способна победить Россию на поле боя.

Абсолютное большинство украинцев готово продолжать борьбу против России, даже если США прекратят предоставлять помощь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу британского издания The Economist.

Опрос, проведенный через неделю после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля, показал, что 74% украинцев поддерживают борьбу с агрессором независимо от позиции Вашингтона.

В то же время 59% опрошенных убеждены, что Украина способна победить Россию на поле боя, в то время как 21% не разделяют эту уверенность.

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Исследование также охватило вопрос о компромиссах для завершения войны. Оказалось, что наиболее приемлемым вариантом для украинцев является отказ от вступления в НАТО – такую уступку готовы рассмотреть 38% респондентов, в то время как 37% категорически против.

Однако лишь 6% согласны на передачу России территорий, захваченных после 2022 года, а 11% считают возможным отказ от Крыма. В то же время 27% опрошенных готовы уступить часть Донецкой и Луганской областей, оккупированных еще в 2014 году.

Результаты опроса показывают четкое нежелание граждан ослаблять обороноспособность страны. Так, 80% выступают против демилитаризации, а 70% не поддерживают снижение мобилизационного возраста. В то же время только 17% респондентов соглашаются на такой шаг, что, по мнению издания, выглядит противоречиво на фоне массовой поддержки продолжения борьбы. Больше всего поклонников снижения возраста мобилизации – среди мужчин старшего возраста.

Рейтинг Зеленского и политические настроения

Действия Зеленского одобряют 72% украинцев – полностью или частично. Для сравнения рейтинг поддержки Трампа среди американцев составляет 46%.

Что касается выборов, то 62% граждан Украины считают, что их не следует проводить до завершения военного положения. В то же время 19% допускают возможность голосования в случае перемирия, а 14% выступают за скорейшее проведение выборов.

Если бы президентские выборы состоялись сейчас, то 46% украинцев поддержали бы Зеленского, а 31% — экс-главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного.

В то же время в The Economist отметили, что из-за войны политическая ситуация в Украине остается нестабильной, и эти показатели могут измениться во время реальной избирательной кампании.

К слову, по данным Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского вырос до 68% после словесного спора с Трампом в Овальном кабинете.