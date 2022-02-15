Сколько украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление наступлению России – опрос

Часть украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление или сопротивляться забастовками, бойкотами, митингами и т.д.

Чуть больше половины (57,5%) взрослых украинцев готовы приобщиться к разным формам сопротивления в случае широкомасштабного военного наступления России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского городского института социологии, проведенного с 5 по 13 февраля.

Так, украинцы ответили на такой вопрос социологов: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каким именно?".

37,3% опрошенных украинцев ответили, что готовы оказывать вооруженное сопротивление ;

опрошенных украинцев ответили, что готовы оказывать ; 25% – готовы сопротивляться через акции общественного неповиновения (забастовки, бойкоты, митинги и т.п.);

12,4% – отметили, что выехали бы в более безопасный регион Украины;

7,5% – выехали бы за границу;

17,9% – ничего бы не делали в случае полномасштабной войны;

в случае полномасштабной войны; 7,6% – не смогли выбрать ни один вариант.

Авторы социологического исследования отметили, что доля украинцев, готовых приобщиться к вооруженному сопротивлению российскому вторжению, возросла с 33,3% до 37,3% против показателей декабря 2021 года. В то же время за этот период выросла с 21,7% до 25% и готовность украинцев сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Социологи опросили 2004 граждан из всех регионов Украины (кроме АР Крым) по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

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