Сколько украинцев хотят остаться и сколько переехали бы в ЕС или США: социологи поразили ответом

Социологи обращают внимание на настроения молодежи: 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине.

В сентябре 2024 года абсолютное большинство украинцев (79%) заявляют, что даже в случае получения гражданства США или страны ЕС они все равно остались бы в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Готовность переехать за границу по сравнению с сентябрем 2022 года выросла до 19%, однако остается заметно ниже, чем было в 2020 году (28%).

Переехали бы жить в США/ЕС, если бы без условий получили гражданство / Фото: КМИС

Также читайте Как спасти количество населения Украины и помогут ли мигранты: ученый ошарашил прогнозом

Среди всех возрастных категорий также есть рост доли тех, кто хотел бы переехать за границу, однако среди всех возрастов 74-86% хотят оставаться жить в Украине.

Социологи обращают внимание на настроения молодежи Украины. Так, среди 18-29-летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он вырос до 26%. Хотя рост ощутим, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44-летнихх (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины).

Переехали бы жить в США/ЕС, если бы без условий получили гражданство, среди отдельных возрастов / Скриншот: КМИС

Подавляющее большинство мужчин 25-55 лет (70%) не хотели бы переезжать из Украины. Хотели бы – 27%. Среди женщин в возрасте 25-55 лет 80% не хотели бы переезжать из Украины, хотели бы – 18%.

Социологи специально приводят результаты и для мужчин, и для женщин (в частности, и в динамике), чтобы показать, что желание переезда для мужчин нельзя сводить исключительно к мобилизации. К примеру, в 2020 году также заметно больше мужчин хотели бы переехать за границу, чем женщин. В любом случае, подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину.

Переехали бы жить в США/ЕС, если бы без условий получили гражданство среди мужчин и женщин в возрасте 25-55 лет / Скриншот: КМИС

Что говорят в КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, отток населения, особенно молодых украинцев, является хронической украинской проблемой за все годы Независимости, особенно обострившейся после полномасштабного вторжения.

По словам Грушецкого, сложные условия военного времени и длительная полномасштабная война, рост тревожности и усталости, создают благоприятное пространство для распространения манипуляций о настроениях украинцев.

"Нередко можно видеть нарративы (как от враждебных пропагандистских источников, так и от отдельных украинских субъектов) о том, что "украинцы хотят покинуть Украину и обустраиваться на Западе" или "Украина — концлагерь, ограничивающий права населения, в частности мужчин" (и соответствующая трактовка, что "на самом деле" украинцы не хотят оставаться и защищать свою землю)", – отметил он.

Результаты опроса показывают, что на самом деле большинство украинцев (в частности, украинских мужчин мобилизационного возраста и женщин младшего/среднего возраста) хотят, несмотря на все имеющиеся сложности и риски, оставаться в Украине.

"Распространенный в медиа образ переплывающего Тису молодого мужчины или молодой женщины, которая едет жить лучшую жизнь в Европу, не является репрезентативным для мужчин и женщин Украины", – сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 1-6 сентября 2024 среди 1015 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Ранее ТСН.ua рассказывал о миллионах мигрантов вместо украинцев после войны: откуда они будут ехать и чего ждать от массового заселения.

Готовит ли украинская школа эмигрантов: как поощрить молодежь оставаться в Украине?

Читайте также: