Сколько украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией — опрос

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами.

Около 80% украинцев поддерживают закрытые границы, визы и таможню с Россией.

Об этом говорится в опросе КМИС, опубликованном 27 июня.

"Перед Революцией Достоинства подавляющее большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами", — отмечают результаты исследования.

Однако лишь 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями. Более того, существенная доля респондентов (12%) желали даже объединения в одно государство.

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"После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), хотя все равно 48% считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилось до 5%)", — говорится в сообщении.

Тем не менее, в целом после полномасштабного вторжения до 79% возросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией (идентичный показатель в июле 2022 года и мае 2023 года).

Известно, что опрос проводился 26 мая-5 июня 2023 года Киевским международным институтом социологии.

Примечательно, что в выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу. февраля 2022 года.

Напомним, 84% украинцев выступают против любых территориальных уступок РФ.

Такой же процент украинцев убежден, что в Украине нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям.

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