Сколько украинцев могут вернуться домой после войны: в Минъединства дали ответ

Приблизительно 70% могут вернуться домой при условии соответствующих изменений и развития Украины.

Приблизительно 70% беженцев могут вернуться домой из-за границы при условии соответствующих изменений и развития Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев в комментарии "Новости.Live".

"Приблизительно 70% могут вернуться домой при условии соответствующих изменений и развития Украины. 30% после наступления безопасных и стабильных условий проживания в Украине и постепенно дополнительные 40%", — считает глава Минъединства.

Возвращение 6 млн граждан Украины, которые сейчас находятся за границей, жизненно необходимо, отмечает Чернышев. Он добавил, что без них государство не сможет удвоить ВВП, заниматься экономическим развитием и вообще восстанавливаться.

Также читайте Германия готовится к новой волне украинских беженцев: что произошло

"Еще раз подчеркиваю, что "возвращать украинцев" – сам по себе термин, он не очень корректен. Это решение, которое примут украинцы самостоятельно. Наша задача – быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами. Это конкуренция рынков труда между собой. Очевидно, что сейчас преимущество на европейской стороне", – отметил он.

Напомним, в Институте демографии объяснили, сколько детей должно быть в каждой семье, чтобы сохранить население Украины.