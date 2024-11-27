Сколько украинцев могут вернуться из-за границы после войны: социолог поразил прогнозом

Позитивный сценарий развития демографической ситуации станет возможным, если в Украине будут созданы условия для возвращения украинцев.

По наиболее положительному сценарию после окончания войны в Украину может вернуться только до 50% уехавших за границу украинцев.

Таким прогнозом поделился директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью УНИАН.

По его словам, есть несколько сценариев развития демографической ситуации в Украине после войны. Худший из них предполагает, что украинцы, а именно мужчины, которым был запрещен выезд за границу, будут покидать нашу страну, чтобы соединиться со своими семьями, которые уже ассимилировались в Европе и других странах мира.

Положительный сценарий, отметил Евгений Головаха, станет возможным, если в Украине будут созданы условия для возвращения украинцев.

“Можно ожидать существенного возвращения украинцев — даже до 50%. Эту цифру можно считать нормальной, если будут созданы все условия для их адаптации к новым условиям жизни в послевоенной Украине”, — сказал он.

При этом Головаха считает, что программа улучшения демографической ситуации должна включать не только трудоустройство, но и помощь в получении жилья, получение образования и предоставление медицинских услуг.

"Все это нужно готовить уже сейчас. И тогда мы можем получить цифру до 50%. И благодаря этому количество людей, которые вернутся, будет значительно больше, чем тех, кто выедет из Украины”, — подчеркнул он.

Напомним, с начала большой войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть. Все это – из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН.

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