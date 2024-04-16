Сколько украинцев надеются, что 2024 год будет лучше предыдущего – соцопрос

Украинцы рассказали о своих ожиданиях в 2024 году.

26% украинцев ожидают, что 2024 год будет мирнее предыдущего, 33% респондентов считают, что текущий год будет более беспокойным, еще 36% — убеждены, что он не будет отличаться от 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" совместно с институтом исследований Gallup International. В нем приняло участие более 40 тысяч респондентов со всего мира.

"Украина также демонстрирует более положительные ожидания по отношению к 2024 году по сравнению с другими странами – каждый второй надеется на лучший год, чем предыдущий", – отметили социологи.

Исследование также показало, что жители европейских стран отличаются самой низкой верой в позитивные изменения в 2024 году. В частности, самый низкий уровень оптимизма у жителей Австрии, Польши, России, Сербии, Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины – менее 25% граждан верят в лучшее будущее. А самый высокий – у жителей Саудовской Аравии.

В общей сложности, около 40% опрошенных во всем мире ожидают лучшего будущего года, около 25% – ожидают худшего. Еще треть ожидают в том же году, как предыдущий.

Напомним, опрос показал, как украинцы относятся к выборам во время войны.

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