Сколько украинцев находятся за границей: в Раде назвали цифру

Из 7,7 миллиона находящихся за рубежом украинцев 5,3 миллиона сейчас – в ЕС.

За границей сейчас находятся 7,7 миллиона украинцев.

Из них 5,3 миллиона – в ЕС, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Такие данные от украинских зарубежных дипломатических учреждений были представлены сегодня в Раде в отчете временной следственной комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц", — отметил нардеп.

Напомним, в парламенте разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18-24 лет пересекать границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украинцам за границей приготовиться! В 2025 стартует программа возвращения домой!"

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