Сколько украинцев наказали за уклонение от военной службы — Опендатабот

Только в январе 2024 было вынесено 120 приговоров улонистам.
1274 приговоров получили украинцы по судебным делам об уклонении от военной службы в 2023 году.
Об этом сообщает платформа "Опендатабот".
По данным платформы, количество уклонистов стремительно растет.
С самого начала войны, с 2014 года по отношению к уклонистам вынесли 3 746 приговоров. Треть из них приходится на 2023 год.
Первый пик наказаний уклонистов произошел в 2015 году: тогда было вынесено 1 596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году.
В первый год полномасштабной войны таких дел увеличилось в 20 раз – до 249 приговоров.
Количество дел 2023 года возросло в 5 раз — до 1 257. 60 уголовных производств завершились реальным заключением. К примеру, в сентябре в прошлом году военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел к пункту сбора. Он получил лишение свободы на 3 года.
Только в январе 2024 было вынесено 120 приговоров уклонистам. Это уже 54% общего количества приговоров по этой статье за весь 2022 год.
Ранее нардеп Роман Грищук рассказал, будет ли в новом законе о мобилизации бронирования за деньги и блокировки карт уклонистов.
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