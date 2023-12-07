Сколько украинцев не планируют отказываться от новогодних покупок

Украинцы готовятся встречать 2024 год.
Большая часть украинцев не намерена отказываться от рождественских и новогодних покупок. Их количество достигает 59%.
Об этом говорится в исследовании Deloitte.
Каким будет рождественско-новогодний шоппинг
По данным аналитиков:
- 56% украинцев готовы потратить на покупки от 1000 до 5000 гривен.
- почти 45% празднуют Рождество 25 декабря, 17% — 7 января, еще 32% хотят праздновать дважды;
- 49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством: больше средств на Новый год планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, а Рождества – в западных.
Установили, что самыми популярными категориями товаров остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.
"Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18–27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и др.", – отмечает руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.
Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга.
В то же время, украинцы продолжают донатить и поддерживать ВСУ. Так, 68% опрошенных планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность.
Кроме того, украинцы продолжают бойкотировать продавцов, не вышедших с рынка РФ: 63% покупателей отказываются от приобретения чего-либо у производителей, не покинувших рынок страны-агрессора, еще 22% — не знают, как проверить эту информацию.
Аналитики добавляют, что в этом году украинцы готовы отложить покупку "здесь и сейчас и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за границы, если она будет: дешевой или бесплатной (37%), быстрой (17%), сайт для заказа товара будет удобным" (12%).
Раньше говорилось о том, в чем встречать Новый год 2024 года.
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