Сколько украинцев не планируют отказываться от новогодних покупок

Большая часть украинцев не намерена отказываться от рождественских и новогодних покупок. Их количество достигает 59%.

Об этом говорится в исследовании Deloitte.

Каким будет рождественско-новогодний шоппинг

По данным аналитиков:

56% украинцев готовы потратить на покупки от 1000 до 5000 гривен.

почти 45% празднуют Рождество 25 декабря, 17% — 7 января, еще 32% хотят праздновать дважды;

49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством: больше средств на Новый год планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, а Рождества – в западных.

Установили, что самыми популярными категориями товаров остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

"Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18–27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и др.", – отмечает руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.

Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга.

В то же время, украинцы продолжают донатить и поддерживать ВСУ. Так, 68% опрошенных планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность.

Кроме того, украинцы продолжают бойкотировать продавцов, не вышедших с рынка РФ: 63% покупателей отказываются от приобретения чего-либо у производителей, не покинувших рынок страны-агрессора, еще 22% — не знают, как проверить эту информацию.

Аналитики добавляют, что в этом году украинцы готовы отложить покупку "здесь и сейчас и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за границы, если она будет: дешевой или бесплатной (37%), быстрой (17%), сайт для заказа товара будет удобным" (12%).

Раньше говорилось о том, в чем встречать Новый год 2024 года.

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