Сколько украинцев не собираются покидать страну – результаты опроса впечатляют

Если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, то процент респондентов 30-39 лет выше.

Свою будущую жизнь в Украине видят 86% граждан, ответивших исследователям в рамках общенационального опроса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам, основная доля респондентов демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине.

"Абсолютное большинство респондентов хочет строить свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная доля среди них демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине (59%)", – говорится в исследовании.

Результаты опроса украинцев Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова

Такое желание превалирует среди людей с разным уровнем достатка и во всех возрастах. Впрочем, с возрастом настроенность оставаться в Украине растет.

Так, если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, среди респондентов 30-39 лет – уже 81%, 40-49 лет – 87%, 50-59 лет – 90% и среди старейшей группы – 93%.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о другом опросе, согласно результатам которого 76% респондентов в Украине уверены, что россияне не воспринимают наше государство как независимое.

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