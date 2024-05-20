Сколько украинцев обновили данные через "Резерв+": в Минобороны назвали цифру

Приложением "Резерв+" воспользовались 260 тысяч военнообязанных украинцев.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Если говорить о приложении "Резерв+", это сервис новый, запустившийся 18 мая, который сразу фактически вызвал большой ажиотаж, там около 260 тысяч украинцев обновили свои данные. В "Резерв+" больше всего людей обновили, более чем в 80 раз больше, чем в ЦНАПах, а по ТЦК нет статистики окончательной, поскольку процесс продолжается, постоянно люди идут, обновляются данные, уточняются данные. Но можем сказать, что "Резерв+" уже заработал во всем мире, потому что в первый день существования этого сервиса были проблемы людей за границей, да и в Украине, потому что перегрузка была определенная. В первый день был такой промежуток времени, когда около 700 тысяч человек одновременно пытались авторизоваться", — сказал он.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он должен нормировать военный учет, правила бронирования и отсрочки от мобилизации.

Все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Он будет доступен для скачивания на смартфонах через AppStore и Google Play Market.

С 18 мая "Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.

После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя. Если человек имеет статус непригодного и исключенного из военного учета, ему не нужно обновлять данные.

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