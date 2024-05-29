Сколько украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют "бронь": в Минобороны поразили статистикой

Украинцы обновляют данные в Резерв+: в Минобороны подсчитали, сколько из них имеют бронирование или отсрочку.

Украинцы активно обновляют свои учетные данные в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+". В общей сложности более 1,1 млн военнообязанных украинцев уже обновили данные через "Резерв+".

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире марафона рассказал, какое количество из этого миллиона имеет отсрочку или бронирование, а сколько можно мобилизовать.

"Среди тех людей, которые имеют "бронь" или имеют право на отсрочку и обновили свои данные — таких людей там где-то 25-28,5%. Все остальные люди — это те, кто может быть мобилизован в определенный момент", — сказал он. Лазуткин.

Однако он уточнил, что в один момент мобилизовать такое количество людей не получится.

"Мы понимаем, что для того чтобы даже подготовить определенное количество людей, нужно оценивать все возможности", — подытожил спикер Минобороны.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование, а также объяснили, будут ли поступать повестки в "Резерв+" и на электронную почту.

Кроме того, в Минобороны объяснили, что делать, если после обновления данных в приложении "Резерв+" вы ошибочно оказались в розыске. Известно, что 710 000 граждан без юридических оснований получили статус "в розыске" после обновления данных в приложении.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В приложение "Резерв+" добавят кучу функций! Что будет в нем еще?