Сколько украинцев останется до 2033 года: социолог шокировала прогнозом

По состоянию на 1 января 2023 года население Украины составляет примерно 37,6 млн человек.

Население Украины на 2033 год, по прогнозам социологов, может составлять в пределах 25-35 млн человек.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, передает Forbes.

По ее словам, 35 млн украинцев – это очень оптимистичный сценарий.

"Чисельность населения Украины в пределах 1991 года по состоянию на 1 января 2023-го составляет примерно 37,6 млн человек. Подконтрольных Украине территорий — 31,6 млн. Если мы говорим о прогнозе на 2033 год в пределах 1991-го, разброс очень серьезный" "Мы предпочитаем диапазон 26-35 млн человек. И, поверьте, 35 млн — это чрезвычайно оптимистичный сценарий", — сказала социологиня.

Она добавила, что разница в сценариях в основном основывается на прогнозах развития событий на фронте.

Напомним, The Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может побить антирекорд и упасть до самого низкого в мире уровня.

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