Сколько украинцев поддерживает присоединение Украины к ЕС: обнародован опрос

Подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. В целом, согласно соцопросу, более 80% граждан наших граждан выступают за присоединение.

Соответствующие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Как отмечается, опрос проходил с 4 по 10 июля среди украинцев, находящихся на территории нашего государства и за границей.

"Поддержка вступления в ЕС среди проживающих сегодня в Украине составляет 85%, среди находящихся в Европе — 83%. Против вступления в ЕС: в Украине — 4%, в Европе — 8%", — говорится в сообщении "Рейтинга".

В феврале поддержка вступления в ЕС была 87%. Уровень поддержки во всех макрорегионах Украины – выше 80%.

В опросе приняли участие люди от 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных Россией и мест, где отсутствует мобильная связь. В общей сложности было опрошено 200 респондентов.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он поддерживает членство Украины в НАТО.

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