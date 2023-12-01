Сколько украинцев поддерживают отмену тревог во время взлетов российских МиГ: опрос

Половина (51%) украинцев считают, что всегда нужно объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских самолетов МиГ-31 – потенциальных носителей ракет Кинжал.
Около 40% украинцев считают целесообразным создать разные уровни тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по восприятию угроз и ожиданий зимы 2023-2024 гг.
По данным опроса, количество украинцев, которые вообще выступают против объявления тревог во время взлетов российских МиГов, не превышает 5%.
Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации.
Отмечается, что опрос был проведен среди 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.
Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генштабу и Минобороны по российским МиГам.
“Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений. Слава Украине!" – сказал тогда Зеленский.
Однако впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что схема оповещения населения о ракетной опасности не изменится, ведь МиГ-31К иногда взлетает с ракетой, иногда без нее, а часто информация о присутствии ракеты на борту вообще неизвестна.
Читайте также:
- Когда закончится война в Украине: прогноз полковника ВСУ
- "Может быть и более 100 ракет": чего именно ожидает Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине
- Россия стремится перехватить инициативу на поле боя в Украине – ISW