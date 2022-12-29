Сколько украинцев поддерживают полное запрещение УПЦ МП – результаты соцопроса

За полный запрет Московского патриархата наиболее активно выступают в центральных (62%) и западных (57%) областях.

78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно регулировать деятельность УПЦ (МП).

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Из них 54% полагают, что Украинскую православную церковь (Московского патриархата) нужно полностью запретить. Остальные 24% выступают за более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Только 12% респондентов считают, что государство не должно вмешиваться в дела УПЦ (МП), а только расследовать некоторые возможные случаи нарушений.

Фото: КМИС

За полный запрет Московского патриархата наиболее активно выступают в центральных (62%) и западных (57%) областях. На юге и востоке полный запрет поддерживают 48 и 41% опрошенных соответственно.

"Среди русскоязычных украинцев поддержка проактивной позиции власти по отношению к УПЦ (МП) хоть и несколько ниже, но также существенная – 68% (в т.ч. 44% выступают за полный запрет этой Церкви)", – отметили социологи.

История о переименовании УПЦ МП

Напомним, что 27 декабря Конституционный суд признал действующим закон, отмечающий, что УПЦ МП, которая в своем официальном названии не имеет приставки о принадлежности к Московскому патриархату, должна указывать свою принадлежность к России.

Представитель юридического отдела УПЦ МП ответил, что в законе якобы ничего не сказано именно об их организации, поэтому выполнять решения Конституционного суда они не будут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал УПЦ МП либо признать свою принадлежность к РПЦ, либо разорвать с ней отношения.

Кроме того, стало известно, что УПЦ МП могут "выселить" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству. Скандальный наместник Лавры митрополит Павел даже записывал обращение к президенту Зеленскому, в котором жаловался на Минкульт. Однако Александр Ткаченко остался непоколебимым – Минкульт не будет рекомендовать Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" продлевать с УПЦ МП аренду.