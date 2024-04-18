Сколько украинцев поддерживают введение войск НАТО в Украину: результаты опроса

По результатам социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, около 75% украинцев поддерживают идею введения военного контингента западных государств-союзников на территорию Украины для защиты от российского агрессора.

Такие результаты социологического исследования были обнародованы экспертами Центра Разумкова.

Почти большинство – 48,2% респондентов – поддерживают введение в Украину военного контингента западных государств-союзников. Скорее, поддерживает такую идею, обнародованную недавно президентом Франции Эммануэлем Макроном, 26,1% опрошенных. 74,3%, то есть две трети опрошенных "за" или "скорее" привлечения иностранных союзнических войск для защиты Украины от агрессора.

Категорически против или, скорее, против такого развития событий – 12,2% респондентов. Доля тех, кто затруднился определиться на момент опроса по вопросу составила 13,4%.

Социологи Центра Разумкова исследовали также как украинцы оценивают внешнюю политику украинской власти и международную поддержку, которая критически важна во время войны. Так, 70% респондентов поддерживают внешнюю политику руководства Украины, а не поддерживают ее только 17%. В прошлом году это количество составляло 74% и 14% соответственно.

Опрос методом face-to-face проводился на контролируемых правительством Украины территориях, на которых не ведутся боевые действия. В общей сложности опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним, результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для Института исследований Gallup International показали, что у украинцев один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой.

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