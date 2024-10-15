Сколько украинцев поддерживают запрет Росийской Церкви – опрос

Результаты соцопроса свидетельствуют о том, что 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.
Более 80% украинцев поддерживают запрет Российской церкви в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20 сентября – 3 октября 2024 года.
Так, в сентябре 2024 года Верховная Рада одобрила проект Закона, позволяющий при определенных условиях запрещать деятельность организаций, связанных с Россией. Абсолютное большинство украинцев – 80% – поддерживают одобрение этого документа. Не поддерживают – 16%, а еще 4% не определились со своим мнением.
На Западе и в Центре поддержка закона несколько выше. Но фактически во всех регионах большинство украинцев поддерживают принятый Закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).
"Хотя мы не спрашивали прямо о запрете УПЦ МП (и сам Закон не касается исключительно УПЦ МП), предварительные опросы КМИС показывали, что большинство украинцев поддерживают запрет деятельности Московского патриархата в Украине", – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Напомним, ВР приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. 24 августа президент Зеленский подписал этот закон.
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