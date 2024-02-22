Сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ: цифра впечатляет

За два года полномасштабного вторжения России в Украину более 14 миллионов человек покинули свои дома. Это почти треть населения.

Такие цифры обнародовала Международная организация по миграции (МОМ).

"Более 14,6 миллиона человек – потрясающие 40 процентов от общей численности населения Украины – по-прежнему будут нуждаться в той или иной форме гуманитарной помощи в 2024 году, а 2,2 миллиона беженцев нуждаются в помощи в соседних странах", – отметили там.

Как отмечают в МОМ:

около 3,7 миллиона человек остаются перемещенными внутри Украины

почти 6,5 миллиона являются беженцами по всему миру

более 4,5 миллиона человек вернулись домой либо через границу, либо через перемещение внутри страны.

Известно, что организация уделяет серьезное внимание защите наиболее уязвимых слоев населения, поддерживает усилия по восстановлению в Украине, реконструируя жилье, системы водоснабжения и отопления и предоставляя услуги здравоохранения.

"МОМ продолжит свою роль надежного партнера Европейского Союза, правительства Украины и стран, принимающих беженцев, поддерживая людей, пострадавших от войны", – подытожили в МОМ.

Ранее в Словакии приняли важное решение в отношении украинских беженцев.

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