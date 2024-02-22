Сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ: цифра впечатляет

Российская агрессия заставила немало украинцев искать убежище за границей.
За два года полномасштабного вторжения России в Украину более 14 миллионов человек покинули свои дома. Это почти треть населения.
Такие цифры обнародовала Международная организация по миграции (МОМ).
"Более 14,6 миллиона человек – потрясающие 40 процентов от общей численности населения Украины – по-прежнему будут нуждаться в той или иной форме гуманитарной помощи в 2024 году, а 2,2 миллиона беженцев нуждаются в помощи в соседних странах", – отметили там.
Как отмечают в МОМ:
- около 3,7 миллиона человек остаются перемещенными внутри Украины
- почти 6,5 миллиона являются беженцами по всему миру
- более 4,5 миллиона человек вернулись домой либо через границу, либо через перемещение внутри страны.
Известно, что организация уделяет серьезное внимание защите наиболее уязвимых слоев населения, поддерживает усилия по восстановлению в Украине, реконструируя жилье, системы водоснабжения и отопления и предоставляя услуги здравоохранения.
"МОМ продолжит свою роль надежного партнера Европейского Союза, правительства Украины и стран, принимающих беженцев, поддерживая людей, пострадавших от войны", – подытожили в МОМ.
Ранее в Словакии приняли важное решение в отношении украинских беженцев.
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