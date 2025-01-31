Сколько украинцев покинут страну в 2025 году: неутешительный прогноз НБУ

В течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался. Всего за год уехало около 500 тысяч человек. В 2025 году тенденция будет продолжаться.

Такой прогноз сделали в НБУ.

"Риски с безопасностью, отключение электроэнергии негативно влияют на качество жизни украинцев, что приводит к их выезду за границу", — говорится в сообщении.

В НБУ предположили, что такая ситуация будет продолжаться и в этом году – из страны уедут еще 200 тысяч человек.

С 2026 года начнется возвращение людей в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

Напомним, в течение трех лет полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Об этом тоже говорят демографы. Между тем, в западных СМИ пишут о катастрофе с демографией в Украине.

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