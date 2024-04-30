Сколько украинцев положительно относятся к россиянам, несмотря на войну: статистика впечатляет

Отношение украинцев к белорусам оказалось сдержаннее, чем к россиянам.

По результатам общеукраинского опроса "Реинтеграция и социальная сплоченность" большинство (74%) украинцев относятся к россиянам негативно или очень негативно. При этом негативные эмоции к белорусам испытывают только треть наших соотечественников. Но после двух лет войны в Украине все еще есть люди, которые заявили, что относятся к гражданам России положительно или даже очень положительно.

Об этом сообщил директор Школы политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев во время презентации результатов опроса.

Отношение украинцев к белорусам

Белорусы, выступающие против войны, преимущественно нравятся украинцам:

очень положительно – 20%;

положительно – 40%;

нейтрально – 26%;

отрицательно – 6%;

очень отрицательно – 6%.

Ко всему белорусскому народу украинцы относятся сдержаннее:

очень положительно – 3%;

положительно – 13%;

нейтрально – 49%;

отрицательно – 21%;

очень отрицательно – 12%.

Отношение украинцев к россиянам

Более половины респондентов не испытывают ненависти к россиянам, выступающим против войны. Отношение к ним распределилось в процентах следующим образом:

очень положительно – 16%;

положительно – 37%;

нейтрально – 31%;

отрицательно – 7%;

очень отрицательно – 7%.

Отношение к гражданам России в целом оказалось гораздо хуже:

очень положительно – 1%;

положительно – 3%;

нейтрально – 20%;

отрицательно – 28%;

очень отрицательно – 46%.

Статистика отношения к россиянам по регионам Украины

Максим Яковлев также рассказал, что положительное отношение украинцев к россиянам в целом значительно отличается в зависимости от региона. Больше всего тех, кто "сочувствует" гражданам страны-агрессорки, оказалось на востоке, наиболее пострадавшем от войны.

Отношение жителей Киева ко всем гражданам РФ:

очень положительно – 0,6%;

положительно – 1,7%;

нейтрально – 13,9%;

отрицательно – 38,3%;

очень отрицательно – 43,3%.

Отношение к россиянам жителей центральных областей:

очень положительно – 0,8%;

положительно – 1,8%;

нейтрально – 20,4%;

отрицательно – 29,5%;

очень отрицательно – 46,4%.

Отношение к россиянам респондентов из западных областей Украины:

очень положительно – 1,8%;

положительно – 2,3%;

нейтрально – 18,7%;

отрицательно – 28%;

очень отрицательно – 48,6%.

Отношение жителей южных регионов к россиянам в целом:

очень положительно – 0,4%;

положительно – 4%;

нейтрально – 21,8%;

отрицательно – 25,2%;

очень отрицательно – 46,3%.

Отношение жителей восточных областей к гражданам России:

очень положительно – 3,9%;

положительно – 5,9%;

нейтрально – 24%;

отрицательно – 26,9%;

очень отрицательно – 38,2%.

Кто участвовал в опросе

В опросе Школы политической аналитики НаУКМА, который проводился 11-16 марта 2024, приняли участие 2005 совершеннолетних респондентов со всей Украины за исключением временно оккупированных областей и территорий, где из-за активных боевых действий отсутствует мобильная связь. Опрос проводился методом СATI – телефонные интервью с использованием компьютера.

Исследователи отметили, что выборка участников опроса была репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения, а погрешность составляет не более 2,2%.

Напомним, опрос выявил, что жители центральной Украины имеют высшую готовность приобщиться к мобилизации, а стремление избежать призыва наиболее распространено на востоке.

Читайте также: