Сколько украинцев положительно относятся к россиянам, несмотря на войну: статистика впечатляет

Отношение украинцев к белорусам оказалось сдержаннее, чем к россиянам.
По результатам общеукраинского опроса "Реинтеграция и социальная сплоченность" большинство (74%) украинцев относятся к россиянам негативно или очень негативно. При этом негативные эмоции к белорусам испытывают только треть наших соотечественников. Но после двух лет войны в Украине все еще есть люди, которые заявили, что относятся к гражданам России положительно или даже очень положительно.
Об этом сообщил директор Школы политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев во время презентации результатов опроса.
Отношение украинцев к белорусам
Белорусы, выступающие против войны, преимущественно нравятся украинцам:
- очень положительно – 20%;
- положительно – 40%;
- нейтрально – 26%;
- отрицательно – 6%;
- очень отрицательно – 6%.
Ко всему белорусскому народу украинцы относятся сдержаннее:
- очень положительно – 3%;
- положительно – 13%;
- нейтрально – 49%;
- отрицательно – 21%;
- очень отрицательно – 12%.
Отношение украинцев к россиянам
Более половины респондентов не испытывают ненависти к россиянам, выступающим против войны. Отношение к ним распределилось в процентах следующим образом:
- очень положительно – 16%;
- положительно – 37%;
- нейтрально – 31%;
- отрицательно – 7%;
- очень отрицательно – 7%.
Отношение к гражданам России в целом оказалось гораздо хуже:
- очень положительно – 1%;
- положительно – 3%;
- нейтрально – 20%;
- отрицательно – 28%;
- очень отрицательно – 46%.
Статистика отношения к россиянам по регионам Украины
Максим Яковлев также рассказал, что положительное отношение украинцев к россиянам в целом значительно отличается в зависимости от региона. Больше всего тех, кто "сочувствует" гражданам страны-агрессорки, оказалось на востоке, наиболее пострадавшем от войны.
Отношение жителей Киева ко всем гражданам РФ:
- очень положительно – 0,6%;
- положительно – 1,7%;
- нейтрально – 13,9%;
- отрицательно – 38,3%;
- очень отрицательно – 43,3%.
Отношение к россиянам жителей центральных областей:
- очень положительно – 0,8%;
- положительно – 1,8%;
- нейтрально – 20,4%;
- отрицательно – 29,5%;
- очень отрицательно – 46,4%.
Отношение к россиянам респондентов из западных областей Украины:
- очень положительно – 1,8%;
- положительно – 2,3%;
- нейтрально – 18,7%;
- отрицательно – 28%;
- очень отрицательно – 48,6%.
Отношение жителей южных регионов к россиянам в целом:
- очень положительно – 0,4%;
- положительно – 4%;
- нейтрально – 21,8%;
- отрицательно – 25,2%;
- очень отрицательно – 46,3%.
Отношение жителей восточных областей к гражданам России:
- очень положительно – 3,9%;
- положительно – 5,9%;
- нейтрально – 24%;
- отрицательно – 26,9%;
- очень отрицательно – 38,2%.
Кто участвовал в опросе
В опросе Школы политической аналитики НаУКМА, который проводился 11-16 марта 2024, приняли участие 2005 совершеннолетних респондентов со всей Украины за исключением временно оккупированных областей и территорий, где из-за активных боевых действий отсутствует мобильная связь. Опрос проводился методом СATI – телефонные интервью с использованием компьютера.
Исследователи отметили, что выборка участников опроса была репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения, а погрешность составляет не более 2,2%.
Напомним, опрос выявил, что жители центральной Украины имеют высшую готовность приобщиться к мобилизации, а стремление избежать призыва наиболее распространено на востоке.
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