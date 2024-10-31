Сколько украинцев получили бронь от мобилизации: в правительстве опровергли "безумные" цифры

Сейчас в Украине получили бронь от мобилизации 906 тысяч мужчин.

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию, что в Украине бронь от мобилизации получили 1,5 млн мужчин. По словам чиновницы, реальное количество забронированных мужчин на треть меньше.

Об этом Свириденко рассказала в интервью Forbes.

"Это не соответствует действительности. На пике у нас было 950 тысяч уникальных забронированных. Когда появилось бронирование через "Дію", в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", – объяснила вице-премьер.

Свириденко добавила, что на конец октября в Украине 906 тысяч мужчин получили бронь от мобилизации.

После того, как Минобороны инициировало аудит забронированных лиц, новые отсрочки от мобилизации не выдают. Более того, бронирование сейчас действует только для тех, кто оформил его до 31 мая.

Министр отметила, что по результатам аудита бронирования, власти могут изменить условия для предоставления предприятиям права бронировать работников, в частности критерии по заработной плате.

"Мы часто встречаемся с бизнесом, и они говорят, что у них средняя зарплата забронированных примерно 19 тыс. и выше. Поэтому бизнес, с которым мы общаемся, говорит, что они не против, чтобы этот показатель официально был выше и соответствовал реальному положению дел", – рассказала Свириденко.

По ее словам, в настоящее время в Украине 19 730 предприятий имеют статус критических. Чуть меньше половины из них (около 9500) были определены регионами, а остальные — профильными министерствами.

Напомним, как именно будут проверять забронированных мужчин и изменится ли их количество после аудит забронированных:

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