Сколько украинцев против русского языка в официальном общении — результаты опроса

КМИС также отмечает, что во всех регионах Украины резко возросла доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит учить в школах: в 2019 году таких было 8%, в 2023 году — 52%.

В Украине 81% граждан либо желают устранения русского языка по официальному общению на всей территории страны, либо против его использования в своем регионе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Результаты опроса

По состоянию на февраль 2024 66% украинцев считают, что русский язык нужно устранить из официального общения, 3% выступают за то, чтобы этот язык получил статус второго государственного, а по мнению 24% населения, русский язык может стать официальным в тех регионах, где этого захочет большинство людей.

Фото: КМИС

Среди 24% украинцев, поддерживающих официальный статус русского в отдельных областях, 15% людей против того, чтобы он стал официальным в их регионе, 7% поддерживают такую идею. Еще 1% опрошенных не определились со своей позицией.

В результатах опроса также отмечают, что наиболее ощутимые изменения в отношении русского языка в Украине произошли в южных и восточных областях. Так, по данным КМИСа, 69% населения юга страны и 52% востока поддерживают либо полное отстранение от официальной сферы, либо по крайней мере против того, чтобы в их регионе русский язык был официальным. 18% респондентов из южных и 34% опрошенных из восточных областей хотят, чтобы этот язык был официальным в их регионе или вообще стал государственным.

Фото: Unsplash

Исследования КМИС проводились в течение 17-23 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Так, в опросе приняли участие 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме Автономной республики Крым.

В выборку не вошли жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее украинский языковой омбудсмен обратился к правоохранителям после попавшего в Сеть видео. Он призвал работников правоохранительных органов общаться на государственном языке.

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