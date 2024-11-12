Сколько украинцев против территориальных уступок для завершения войны: социологи дали ответ

По состоянию на октябрь 2024 58% украинцев категорически против любых территориальных уступок России. Однако за последние несколько месяцев наблюдается постепенный рост доли тех, кто готов к таким уступкам. Так, к концу 2023 года их доля составляла 19%, в феврале 2024 года — 26%, а к маю 2024 года — 32%. С начала октября 2024 г. эта цифра осталась стабильной на уровне 32%.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.

Согласно данным опроса, готовность к уступкам коррелирует с несколькими факторами. В частности, среди тех, кто считает, что Россия имеет безграничные ресурсы для террора, 48% готовы к территориальным уступкам, тогда как среди верующих в истощение ресурсов России лишь 18% высказываются за уступки. Также важна готовность респондентов терпеть войну: чем более длительный период готовы выдержать украинцы, тем меньше среди них тех, кто готов к уступкам. Если среди тех, кто готов терпеть войну несколько месяцев, 59% готовы к территориальным уступкам, то среди готовых терпеть до одного года — 43%, а среди тех, кто готов выдержать столько, сколько потребуется, только 21%.

Особенно высокая готовность к уступкам наблюдается среди тех, кто не доверяет президенту и считает, что Запад стремится к несправедливому миру для Украины. 56% из них готовы к уступкам, в то время как только 38% выступают категорически против. У тех, кто доверяет президенту и считает, что Запад поддерживает Украину, доля готовых к уступкам снижается до 24%, а 69% категорически против.

Также опрос показал, что только 4-7% украинцев воспринимают территориальные уступки приемлемые без ограничений. Большинство же считает оккупацию любой части Украины нелегитимной. При этом есть часть опрошенных, которые считают уступки приемлемыми в определенных условиях. В частности, среди тех, кто готов к территориальным уступкам, 30% согласны с де-факто контролем России над всеми оккупированными территориями, хотя 64% выступают категорически против этого. Что касается Донбасса и Крыма, 46% готовы принять территориальные уступки, а 50% и 51% соответственно категорически против.

При этом, если речь идет о возможности обмена территориальных уступок на членство Украины в НАТО, 21% готовы принять такой компромисс даже при условии де-факто контроля России над всеми оккупированными территориями. Что касается Донбасса и Крыма, то до 46% готовы к уступкам в обмен на надежные гарантии безопасности и членство в НАТО.

Западные регионы Украины продемонстрировали наибольшую неоднозначность: здесь ровно столько же респондентов готовы принять территориальные уступки в обмен на НАТО, сколько и категорически против.

Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС, подчеркнул важность поддержки украинцев относительно дипломатических маневров в столь сложной международной ситуации. Он отметил, что граждане не поддерживают концепцию "мира любой ценой", но в то же время оставляют пространство для маневра по принятию сложных решений для будущего Украины.

Опрос был проведен в период с 20 сентября по 3 октября 2024 методом телефонных интервью среди 2004 респондентов.

Напомним, что большинство украинцев (63%) утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Социологи впервые зафиксировали понижение этой доли.

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