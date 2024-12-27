Сколько украинцев считают, что победа Трампа на выборах приближает мир в Украине: цифра впечатляет — опрос

О том, что мир становится более отдаленным, говорят лишь 14% опрошенных.

Около половины украинцев (45%) считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится гораздо ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится "только ближе".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

О том, что мир, напротив, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%).

Остальные 40% опрошенных либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться с ответом.

Результаты опроса / Фото: КМИС

Результаты опроса/Фото: КМИС

Напомним, будущий президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с главой РФ Владимиром Путиным, ведь тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".

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