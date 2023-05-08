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Сколько украинцев считают, что УПЦ МП способствовала российской агрессии – результаты соцопроса

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сколько украинцев считают, что УПЦ МП способствовала российской агрессии – результаты соцопроса

Большинство украинцев считают, что УПЦ МП способствует российской агрессии / Фото: Associated Press

Большинство украинцев считают, что деятельность УПЦ МП спряла агрессии России.

Более половины украинцев считают, что УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса фонда "Демократические инициативы", проведенного в марте этого года.

Отмечается, что опрос проводился именно тогда, когда начался конфликт между Минкультом и УПЦ МП по поводу прекращения договора аренды помещений Киево-Печерской Лавры.

"По состоянию на март 2023 года более 50% в каждом регионе считали деятельность УПЦ МП фактором, способствовавшим российскому вторжению, тогда как до 18% в зависимости от региона не соглашались с этим", – говорится в сообщении.

Больше украинцев, которые считают, что Московский патриархат способствует агрессии РФ – в западной части нашего государства. Там 60% согласны с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии против Украины.

В центральной части – 35%, на востоке – 31%, и на юге – 27% соглашаются, что УПЦ МП внесла свой вклад в войну России против Украины. В целом по Украине – 40%.

Скорее согласны, чем не согласны с этим тезисом:

  • Запад – 25%;
  • Центр – 29%;
  • Юг – 21%;
  • Восток – 24%.
Результаты соцопроса / ©
Результаты соцопроса

Социологами были опрошены 2017 граждан в возрасте от 18 лет. По словам организаторов, возможная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, социологи узнали, кто, по мнению украинцев, объективно освещал события во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
2403
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