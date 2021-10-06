Сколько украинцев согласны получать зарплату в конверте — результаты опроса

Почти половина соискателей готовы навсегда перейти на неофициальную зарплату.

Более 70% украинцев согласны работать неофициально и получать зарплату в конверте. Таковы результаты опроса, проведенного на одном из сайтов поиска работы.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 6 октября.

Согласно исследованию, почти половина искателей работы готовы навсегда перейти на неофициальную зарплату. И почти треть опрошенных согласились бы работать на таких условиях до двух лет. Только четверть украинцев высказались категорически против зарплаты в конвертах, поскольку заботятся о своем будущем.

Стоит отметить, что 17 сентября сообщалось, что инспекторы Гоструда обнаружили более 10 тысяч нелегальных работников на украинских предприятиях. Такие результаты проверок накануне обнародовали в ведомстве.

Напомним, с 1 июля 2021 года Минэкономики усилило борьбу с теневой занятостью. Речь идет о инспекционных проверках, которые проводят специалисты Гоструда и Государственной налоговой службы с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

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