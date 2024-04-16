Сколько украинцев стали жертвами насильственных исчезновений: Юсов назвал шокирующую цифру

У Украины есть данные о почти 2 тысячах лицах, ставших жертвами насильственных исчезновений. Все они – старше 70 лет.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет "Укринформ".

"МККК признает факт военных преступлений РФ"

По словам Юсова, более 14 тысяч гражданских лиц находятся в плену РФ. Они официально признаны правозащитными организациями наших партнеров. Это количество может быть гораздо больше.

"Также есть данные об около 2 тысячах жертв насильственных исчезновений старше 70 лет", — отметил он.

Как утверждают в ГУР, по состоянию на данный момент МККК подтвердил 868 случаев пребывания гражданских лиц в местах несвободы в России. При этом Юсов акцентирует: на самом деле эта цифра в разы больше.

"Но сам факт того, что МККК определяет и признает пребывание в местах несвободы гражданских лиц – это уже признание факта военных преступлений, прямого нарушения Женевских конвенций со стороны РФ", – заявил представитель ГУР.

Напомним, имена преступников, которые приказали бомбардировать жилые дома в Бородянке в марте 2022-го удалось выяснить и даже сообщить о подозрениях.

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