Сколько украинцев употребляет наркотики: Венедиктова назвала шокирующие цифры

По ее словам, в Украине темпы роста наркомании являются одними из самых высоких в мире.
В Украине от 1 млн до 1,5 млн граждан употребляют наркотики. Ежегодно этот показатель растет на 8-10%.
Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует "Суспильне".
По ее словам, в Украине темпы роста наркомании являются одними из самых высоких в мире. Из-за наркотиков ежегодно умирает около тысячи украинцев.
Венедиктова уточнила, что около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются в Интернете.
"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети Интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", — рассказала она.
Больше всего таких преступлений было зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.
Также Венедиктова добавила, что количество изъятых полицией наркотиков снизилось почти в пять раз — до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч, изъятых в 2020-м.
Как свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в апреле Украинским институтом будущего, каждый десятый украинец встречался с наркотической зависимостью среди своих близких – семьи, родственников, друзей, соседей или коллег по работе.
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