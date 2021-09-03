Сколько украинцев верит в теории заговора о чипировании людей под видом вакцинации от COVID-19 — опрос

Сколько украинцев верит в теории заговора о чипировании людей под видом вакцинации от COVID-19 — опрос

Большинство украинский склоняется к мысли, что каждый должен решать сам за себя — вакцинироваться или нет.

Каждый десятый в Украине (10,2%) склонен считать, что вакцинацию от COVID-19 инициировали международные корпорации для собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет.

Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальной и политической психологии АПН Украины, проведенного в августе 2021 года.

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По результатам опроса, еще 5,7% респондентов считают, что вакцинация является лишь операцией прикрытия, на самом деле вместо вакцин людям вводят неизвестные вещества или устройства, чтобы контролировать их сознание и поведение. Разницы в ответах между регионами Украины нет.

Треть (15,1%) опрошенных разделяет мнение, что вакцинация несет риски для здоровья больше, чем сама болезнь. В то же время 43,4% склонны считать, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, однако каждый должен решать сам за себя — вакцинироваться или нет. А 10,2% ответили, что вакцинация — единственное средство преодоления пандемии, поэтому должна быть обязательной для всех граждан.

Институт социальной и политической психологии АПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины провел опрос с 1 по 12 августа 2021 по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервьюирования 1200 респондентов. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Напомним, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

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