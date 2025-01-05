Сколько украинцев вернули из российского плена в 2024 году: в ГУР назвали цифры

В 2024 году Украина и Россия совершили 11 обменов военнопленными. В Украину удалось вернуть на 356 человек больше, чем в 2023 году.

Такие данные были озвучены в ходе итогового заседания под руководством руководителя Координационного штаба Кирилла Буданова.

"Прошедший год был для нас непростым, но результативным. В частности, освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году. Координационный штаб начал официально работать с семьями гражданских, образован Совет Координационного штаба, в процессе создания — общественный совет. За нашей инициативы продлены сроки реабилитации и сопровождения освобожденных из российского плена, произошло немало других важных изменений", — сказал Буданов.

Напомним, что в завершение 2024 года состоялся обмен военнопленными. В результате которого удалось вернуть в Украину 189 украинцев.