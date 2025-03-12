Сколько украинцев вернутся из-за границы после прекращения войны: прогноз министра

В Европе в статусе временной защиты находится около 4,9 млн. украинцев.

В первый год после окончания или прекращения войны в Украину может вернуться треть украинцев, выехавших за границу после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Такой прогноз сделал министр национального единства Алексей Чернышев во время встречи с журналистами, передает "Общественное".

По его словам, примерно такое же количество украинцев (30%) планируют остаться в Европе, а еще 40% определяются с планами.

Алексей Чернышов считает, что рынки труда Украины и Европы будут конкурировать за этих 40% все еще колеблющихся людей.

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“Если мы создаем условия в Украине развития экономики, реформирования, движения вперед – люди начнут возвращаться. Если мы останемся такими, какими мы были до начала полномасштабного вторжения, люди не будут возвращаться в больших количествах", — подчеркнул он.

Министр отметил, что в Европе в статусе временной защиты находится около 4,9 млн. украинцев. Однако эта цифра может быть больше, поскольку не учитывает тех, кто уехал из Украины до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, по данным Eurostat, по состоянию на 31 января 2025 года в странах Европейского Союза находятся почти 4,3 миллиона граждан третьих стран, покинувших Украину из-за российской агрессии. Все они получили статус временной защиты в рамках механизма ЕС.

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