Сколько украинцев верят в астрологию и экстрасенсорные способности — данные опроса

В Украине 35% опрошенных респондентов верят в астрологию, в то время как 25% — в экстрасенсорные способности, в то же время еще 15% — в тарологию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 17 февраля – 5 марта 2024 года.

По данным опроса, вера в астрологию, экстрасенсорные способности, тарологию распространена среди всех категорий населения.

Тогда как показатель веры среди женщин преобладает мужчин на 13%.

"Среди старших респондентов (показатель растет с 26% среди опрошенных до 30 лет, до 51% среди респондентов старше 60 лет), менее состоятельных респондентов (среди украинцев с высоким уровнем достатка 34% верят хотя бы в одно из перечня, среди лиц из очень низким состоянием — 65%)", — рассказали в сообщении.

Также мы писали, что количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

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