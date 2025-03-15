Сколько украинцев верят в окончание войны 2025 года — опрос

Около четверти украинцев под влиянием риторики Дональда Трампа ждут окончания войны уже к концу этого года.

Об этом рассказала социолог и основатель Gradus Research Евгения Близнюк в интервью "РБК-Украина".

"Среди опрошенных во время нашего исследования только около четверти украинцев надеются, что война закончится до конца текущего года. В этом показателе отражается не только и, возможно, не столько объективная оценка ситуации, как огромная усталость от жизни в войне. Поэтому я интерпретирую этот показатель как проявление надежды нашего общества на лучшее", - сказала она.

"На фоне предвыборных обещаний Трампа быстро закончить войну мы наблюдали стремительный рост надежд на завершение боевых действий до конца 2025 года. Однако еще более показательна доля респондентов, которые ожидают, что боевые действия растянутся на годы", - добавила она.

Ранее сообщалось о том, что в США дали шокирующее уточнение заявления Трампа по окончании войны за 24 часа.

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