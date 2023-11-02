Сколько украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти — новый опрос КМИС

Среди украинцев есть запрос на единение и избегание внутренних распрей.

В Украине 81% населения выступают против проведения выборов сейчас. Однако открытым вопросом является критика власти в условиях военного времени.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Как отмечается, среди украинцев есть запрос на единение и избегание внутренних распрей. Поэтому 81% граждан против того, чтобы проводить президентские выборы сейчас.

“Однако открыт вопрос, насколько допустима вообще критика власти в условиях военного времени – может ли иметь место конструктивная критика, или вообще все споры воспринимаются как ослабление страны? В мае 2022 года и повторно сейчас, в октябре 2023 года, КМИС задал этот вопрос”, — рассказали в институте социологии.

В 2022 году в начале полномасштабного российского вторжения большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики – 26%.

Сейчас, в октябре 2023 года, ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власть, а настаивают на избегании каких-либо споров – 25%.

Напомним, что в Украине телевидение перестало доминировать, на смену ему пришли интернет-источники. 44% граждан сейчас читают новости из телеграмм-каналов.

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