Сколько Украине обойдется обновленная мобилизация в 2024 году: цифра шокирует

В этом году 41% военного бюджета Украины должны пойти на мобилизацию и перевооружение.

Мобилизация от 400 до 500 тысяч военнообязанных, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Украине в сумме около 700 млрд гривен.

Об этом рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По ее словам, мобилизация в текущем году обойдется в 322 млрд. гривен дополнительных расходов. Расходы будут касаться одежды, обучения, питания, денежного довольствия.

Роксолана Пидласса отметила, что Министерство обороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета также озвучивало дополнительную потребность на закупку и модернизацию военной техники, которая обойдется около 400 млрд гривен.

"То есть вместе речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн – это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону", – отметила Пидласса.

Руководитель бюджетного комитета ВРУ добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является сложной задачей, в связи с чем "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".

Напомним, ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР.

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