Сколько Украине стоит 1 день войны: названа сумма расходов в 2026 году

Сколько Украине стоит 1 день войны / © Associated Press

Реклама

Расходы государственного бюджета Украины на один день войны 2026 обходятся в 190 миллионов долларов — именно столько стоит день обороноспособности. В эту сумму не учитываются вооружение и техника, которые передают международные партнеры.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа во время выступления на форуме Yalta European Strategy.

Реклама

День войны обходится Украине в 190 млн долларов

Для сравнения, в 2024 году день войны обошелся Украине и народу в 140 миллионов долларов.

Реклама

По словам главы профильного комитета, ключевым фактором роста расходов стало расширение численности Вооруженных Сил. Это увеличило обязанности государства по обеспечению самих военнослужащих и предоставлению социальных гарантий их семьям.

Еще одна причина удорожания — рост потребностей в военной технике и боеприпасах. В частности, речь идет о закупке средств поражения средней и большой дальности, применяемых для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«За 8 месяцев национальная безопасность и оборона стоили почти 42 миллиарда долларов (без учета военной помощи в натуральной форме), а собственного ресурса (доходы + ОВГЗ) мы привлекли только 39 миллиардов долларов, поэтому больше не покрываем даже собственную часть покрываемых ранее расходов. Также Силы обороны заявляют о дополнительной финансовой потребности в $27 млрд до конца года», — заявила Пидласа.

Украине уже существенно не хватает денег

Напомним, из-за серьезного дефицита государственного бюджета Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду три новых законопроекта, необходимых для привлечения международного финансирования.

Реклама

Они касаются деятельности «Укрзалізниці», Высшей квалификационной комиссии судей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Министры получили поручение безотлагательно проработать эти документы с народными депутатами на уровне комитетов.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, с начала сентября правительство уже направило в парламент восемь подобных законопроектов, а все плановые решения Кабмин намерен принять до 1 ноября. Он призвал нардепов как можно быстрее поддержать инициативы по стабилизации государственных финансов и обеспечению финансирования оборонных и социальных расходов.

Новости партнеров