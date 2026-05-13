Сколько Украине стоит день войны: озвученная шокирующая цифра

Война

Стало известно, сколько Украине стоит один день войны. Так, сумма составляет около 450 млн. долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на международной конференции PISM Strategic Ark Conference.

Помимо финансовых затрат Украина ежедневно платит и самую высокую цену — жизнями своих военных.

По словам дипломата, давление на РФ должно быть усилено.

Сибига также отметил, что 2026 может стать для Украины определяющим в вопросе достижения мира, однако это требует активного участия США.

«Я не верю, или это нереалистично добиться настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию», — заключил глава МИД.

Ранее мы писали о том, что недавние заявления Кремля о возможном «окончании войны» не свидетельствуют о реальном приближении мира. Это скорее часть информационной риторики России. На практике Россия продолжает преследовать максималистские цели — контроль над украинскими территориями, а значит, скорого завершения войны ожидать не стоит.

