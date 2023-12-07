Сколько Украине удалось вернуть депортированных в РФ детей: Лубинец назвал точное количество

Оккупационная "власть" фактически каждый день составляет новые списки детей, которых хочет депортировать на территорию РФ.

Украине с начала войны удалось вернуть более полутысячи детей. В том числе 522 ребенка, 387 из которых были депортированы в РФ.

Об этом на брифинге в рамках международной конференции по правам человека "Свобода или страх" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформу.

Он отметил, что в Офис омбудсмена поступают сведения, что фактически каждый день оккупационная "власть" составляет новые списки детей, которых хочет депортировать на территорию РФ.

"И мы увидели новую тенденцию, в частности, это Донецкая и Луганская область, что они детей не пытаются сразу везти на территорию РФ. Они пытаются их из Донецкой и Луганской областей вывезти на территорию Беларуси, а затем – на территорию РФ", – рассказал омбудсмен.

Напомним, ранее омбудсмен рассказал, сколько украинских детей числятся пропавшими.

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