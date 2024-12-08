Сколько украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС – Евростат назвал число

Более 4,2 млн человек, выехавших из Украины из-за полномасштабной агрессии России, получили статус временной защиты в странах ЕС.

Об этом сообщает Евростат.

По данным Евростата, по состоянию на 31 октября 2024 года, около 4,2 миллиона украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения, получили статус временной защиты в странах ЕС.

По состоянию на 31 октября 2024 года почти 4,2 миллиона украинцев, выехавших из Украины из-за российского вторжения, получили статус временной защиты в странах ЕС. Согласно данным Евростата, больше всего таких лиц приняли Германия (1,14 млн, 27,2%), Польша (983,9 тыс., 23,4%) и Чехия (379,4 тыс., 9%).

По сравнению с сентябрем 2024 года, наибольший рост числа получателей временной защиты был зафиксирован в Германии (+11 370 человек, +1%), Польше (+4045, +0,4%) и Испании (+3600, +1,6 %). В то же время в Литве наблюдалось значительное сокращение числа таких лиц (-33 455, -41,3%) из-за снятия с регистрации лиц с неактивным статусом. Уменьшение количества получателей также было зафиксировано в Италии (-1105, -0,7%) и Франции (-280, -0,5%).

Большинство лиц, получивших временную защиту в ЕС, составляют украинцы (98,3%). Среди них почти половину (45%) составляют женщины, дети – 32%, а мужчины – около 23%.

Напомним, в Люблинском воеводстве ежемесячно проводятся заседания координационной группы, которая готовится к возможной новой волне беженцев из Украины. Однако пока не наблюдается значительного наплыва украинцев. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц отметил, что уровень готовности высокий: есть списки волонтеров, которые помогали в 2022 году, и готовы помочь при необходимости.

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