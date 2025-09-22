Сколько украинских беженцев готовы вернуться домой — социолог

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Если война в Украине завершится в ближайшее время, количество беженцев, которые вернутся, будет значительно меньше, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Об этом заявил социолог Евгений Головаха в комментарии UNIAN.

По его словам, в 2022 году около 80% выехавших за границу выражали готовность вернуться. Но со временем эти намерения слабеют: чем дольше идет война, тем меньше шансов, что украинцы вернутся на родину.

Головаха провел параллель с Балканскими войнами. Там после четырех лет боевых действий в Боснию вернулось всего 30% населения.

«Украинская ситуация похожа. Если война закончится в ближайшие годы, следует ориентироваться именно на этот показатель», — отметил социолог.

В то же время уровень возврата зависит от нескольких факторов:

как же завершится война;

какой будет поддержка Украины со стороны других государств;

политика европейских стран в отношении украинцев-беженцев.

По данным эксперта, более 70% выехавших имеют высшее образование. В Европе большинство вынужденно работает не по специальности, выполняя низкоквалифицированную работу. Это может стать стимулом к возвращению в Украину, где они способны реализоваться как специалисты.

Отдельно Головаха отметил фактор детей. Если школьники уже адаптировались в другой стране, их семьям будет гораздо сложнее вернуться. «Для таких семей возвращение выглядит маловероятным, ведь со временем обучение и интеграция в Украине станут еще тяжелее», — объяснил он.

