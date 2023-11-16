Сколько украинских детей депортировали в Белоруссию: результат исследования

Более 2400 детей из Украины от шести до 17 лет были доставлены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этот процесс координируется между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно данному исследованию, опубликованному Йельским университетом, детей перевозили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Речь идет о регулярной практике. Так, более 2000 детей были доставлены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси, еще 392 ребенка в 12 других учреждений.

По прибытии в Беларусь детей подвергали военной подготовке и перевоспитанию. Диктатор Лукашенко лично одобрил использование государственных организаций для перевозки детей из Украины в Беларусь и финансирование их транспортировки.

"Систематическим усилиям России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей способствовала Беларусь", – говорится в отчете.

Федеральное правительство России и режим Беларуси работают вместе, отмечают аналитики, чтобы координировать и финансировать перемещение детей из оккупированной Украины через Россию в Беларусь.

Как известно, вывоз детей младше 18 лет через границу без согласия отца или опекуна запрещен международным гуманитарным правом.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей. Чтобы вернуть депортированных с территории Украины в РФ детей и гражданских граждан , нужны правовые механизмы .

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